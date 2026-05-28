- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Счета автоматически заблокируют: "Ощадбанк" назвал категорию платежных карт, которые больше не будут обслуживать
«Ощадбанк» объяснил, для каких карт не будет действовать автоматическое продление срока действия до конца 2026 года.
«Ощадбанк» автоматически продлил срок действия платежных карт для части клиентов до 31 декабря 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Речь идет о карточках, срок действия которых завершился или завершается с февраля 2022 года.
В банке объяснили, что продолжение будет происходить автоматически, поэтому клиентам не нужно дополнительно обращаться в отделения для активации карты.
В то же время автоматическое продление не распространяется на некоторые категории карт. В частности, это касается:
карточек, по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые фактически не использовались;
карт с нулевым или отрицательным остатком средств на счете.
В «Ощадбанку» также напомнили, что если карту уже перевыпустили, получить ее можно в любое удобное время в отделении банка.
Такое решение принято для упрощения доступа клиентов к банковским услугам в условиях военного положения и возможных ограничений с физическим переоформлением карт.
Напомним, НБУ переписал правила для платежных карт. Теперь банки будут передавать больше данных о получателях средств, а квитанции станут более информативными.