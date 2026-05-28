ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Счета автоматически заблокируют: "Ощадбанк" назвал категорию платежных карт, которые больше не будут обслуживать

«Ощадбанк» объяснил, для каких карт не будет действовать автоматическое продление срока действия до конца 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Счета автоматически заблокируют: "Ощадбанк" назвал категорию платежных карт, которые больше не будут обслуживать

Банковская карта / © Фото из открытых источников

«Ощадбанк» автоматически продлил срок действия платежных карт для части клиентов до 31 декабря 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Речь идет о карточках, срок действия которых завершился или завершается с февраля 2022 года.

В банке объяснили, что продолжение будет происходить автоматически, поэтому клиентам не нужно дополнительно обращаться в отделения для активации карты.

В то же время автоматическое продление не распространяется на некоторые категории карт. В частности, это касается:

  • карточек, по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые фактически не использовались;

  • карт с нулевым или отрицательным остатком средств на счете.

В «Ощадбанку» также напомнили, что если карту уже перевыпустили, получить ее можно в любое удобное время в отделении банка.

Такое решение принято для упрощения доступа клиентов к банковским услугам в условиях военного положения и возможных ограничений с физическим переоформлением карт.

Напомним, НБУ переписал правила для платежных карт. Теперь банки будут передавать больше данных о получателях средств, а квитанции станут более информативными.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie