Счета автоматически заблокируют: "Ощадбанк" назвал категорию платежных карт, которые больше не будут обслуживать

Банковская карта / © Фото из открытых источников

Реклама

«Ощадбанк» автоматически продлил срок действия платежных карт для части клиентов до 31 декабря 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Речь идет о карточках, срок действия которых завершился или завершается с февраля 2022 года.

Реклама

В банке объяснили, что продолжение будет происходить автоматически, поэтому клиентам не нужно дополнительно обращаться в отделения для активации карты.

В то же время автоматическое продление не распространяется на некоторые категории карт. В частности, это касается:

карточек, по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые фактически не использовались;

карт с нулевым или отрицательным остатком средств на счете.

В «Ощадбанку» также напомнили, что если карту уже перевыпустили, получить ее можно в любое удобное время в отделении банка.

Такое решение принято для упрощения доступа клиентов к банковским услугам в условиях военного положения и возможных ограничений с физическим переоформлением карт.

Реклама

Напомним, НБУ переписал правила для платежных карт. Теперь банки будут передавать больше данных о получателях средств, а квитанции станут более информативными.

Новости партнеров