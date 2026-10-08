Счета, криптогаманцы, корпоративные права на 1,3 млрд грн: СМИ рассказали, какие активы Николая Лагуна арестовал суд

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Кроме того, наложен арест на десятки участков общей площадью более 600 га и более 17 тыс. кв. жилых и нежилых помещений, говорится в материале Коротко. Среди перечня компаний, обнародованных в судебном решении об аресте, часть никогда ранее публично не упоминалась в контексте дел Лагуна.

По данным издания, ссылающегося на открытую информацию из судебного реестра, Лагуна и его сообщников подозревают в отмывании средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Речь идет по крайней мере о 23 млрд грн. ущерба, причиненного выводом через схемы и подставные компании Фонда гарантирования вкладов физлиц, в уголовном производстве №42026000000000563.

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Согласно данным следствия, Лагун и его окружение присвоили себе средства вкладчиков «Дельта банка» и в дальнейшем легализовывали их путем приобретения ряда земельных участков, объектов недвижимости, корпоративных прав украинских и иностранных хозяйствующих субъектов, ценных бумаг, транспортных средств и другого движимого имущества оформленного на подставных лиц на территории Украины. Кроме того, в материалах дела упоминается бэк-офис в Киеве, через который Лагун контролирует свои активы и получает прибыль.

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Данные о ряде фирм опубликованы впервые. В частности, это компании Руслана Тимощука, бывшего директора региональной сети «Дельта банка», например ООО «ИМК (Индастриал Менеджмент Компани)» (43992101), ООО «ИМГ (Индастриал Менеджмент Групп)» (44554033), ООО «Файненшл Компани». Согласно данным судебного реестра, часть компаний занимались возвратом долгов от заемщиков "Дельта банка" после его банкротства и ликвидации.

«ИМК» и другая арестованная фирма — ООО «Памир Кэпитал партнерс» (ранее — ООО «ИнвестПрофиКонсалт») (36186765) в 2021 году вместе участвовали в разработке концепции индустриального парка в «Солотвино» в Закарпатской области: они подали на тендер документы. Еще одна фирма Тимощука-Лагуна – «Индастриал Менеджмент Групп» – указана управляющей компанией незарегистрированного индустриального парка «Золотоноша» в Черкасской области. В список арестованных активов попали фирмы Алексея Мельника, известный как инициатор создания индустриального парка «Солтановка» в Фастовском районе (Киевская область). «Самира» имеет 11 участков на 44 га в Киевской области именно под этим парком. На сайте «ИМК» Тимощука «Солтановка» отмечена как один из проектов. Ранее «Самирою» владела кипрская компания Лагуна Kalouma Holdings Limited (ликвидирована в 2024 году), а также ООО «Клевер Менеджмент» (сейчас ООО «ТМ Холдинг», также под арестом), контролируемая Антониной Лагун.

В список фирм, счета которых следует арестовать в Украине, входит польская Alpina Technology sp. z oo (6772424163) из Кракова, основным бизнесом которой указано производство молочных изделий, а в 2025 году фирма заработала чуть более 17 тыс. злотых ($4,5 тыс.). Раньше компания имела своим видом деятельность парков развлечений. До этого ею владели Дмитрий и Инна Чернецкие, учредители ООО "Экофуд УА" (44605889). Польская компания была среди основателей ИМК Тимощука.

Через ООО «Риддс» Лагун связан с бывшим главой ФК «Жилье-Капитал» Дмитрием Кравченко. Ряд его компаний, связанных с его фондом инвестирования «Арис», также упоминались в постановлениях суда. Кравченко при этом является фигурантом «своих» уголовных производств по хищению средств при строительстве многочисленных жилых комплексов в Киеве. Следовательно, ряд «общих» с Лагуном фирм, вероятно, будут «пересекаться» в постановлениях об аресте.

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В перечне также оказались фирмы Елены Рынды – ООО «Альянс Инвестментс» (39687198) и ООО «Альянс Финанс Групп» (39706112). Рында — это бывшая член правления «Дельта Банка». Она уже была фигуранткой уголовных производств по выводу средств из «Дельта Банка» в особо крупных размерах.

Кроме того, суд арестовал активы и счета ООО "Транскоммодитиз" (40483137), основанное компанией "Лисиппе ЛТД" с Сейшельских островов. До этого компания владела Fenix Trading LP из Шотландии, конечным бенефициаром которой был Александр Чабала, один из ключевых топ-менеджеров Лагуна. Но из-за буквально нескольких корпоративных «рукопожатий» эта фирма связана с ООО «Дельта Оил» (39232824) — компанией, занимавшейся логистикой масличных культур в порту Черноморска. Соучредительницей фирмы была Юлия Мисюра – жена первого заместителя председателя правления «Дельта Банка» Виталия Мисюры, которого также подозревали в хищении средств финучреждения.

Отдельно выделяется группа компаний Владислава Здовбицкого. Это один из менеджеров известных компаний Лагуна. Некоторые из его «новых» компаний, ранее не фигурировавших в публичном поле, владеют большим количеством земельных участков. К примеру, за «Рокач Лимитед» арестовано 98 участков в Буче площадью 1,56 га (микроучастки по 0,01 — 0,05 га, явно под жилую застройку), за «Молибденитом» — 5 участков площадью 16 га, «Гра». Также под арест попал ряд фирм отца Владислава Ивана Здобвицкого. В новостях десятилетней давности его компании упоминаются как часть схемы по списанию обязательств компаний перед Дельта банком, в который уже вошла временная администрация.

Арест наложен и на счета и корпоративные права ООО «Черногоры» (33604825), в которой бенефициарами формально выступают супруги Оксана и Валерий Кольгофер (последний когда-то был председателем Летичевской и Хмельницкой райгосадминистраций по орбите «регионального» губернатора Ядухи). Компания владеет 95 земельными участками в Ивано-Франковской области (суд их не арестовал). По-соседству с участками Кольгоферов, рядом в Быстрице экс-владелец «Дельта банка» владеет почти 100 участками на 173 га под застройку через ООО «Консепт Холдинг» (арестован судом).

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