Счета за доставку газа: как изменятся тарифы в 2026 году
Для украинцев перепишут счета за доставку газа в 2026 году. Рост коснется тарифов на его распределение — платы за доставку от сетей в дома потребителей.
С 1 января 2026 года для украинцев изменится сумма ежемесячной платы за доставку природного газа. Речь идет не о новых тарифах, а о перерасчете в зависимости от того, сколько газа вы реально использовали раньше.
С 1 января 2026 года годовую плату за распределение газа будут формировать на основе фактического потребления за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, пишет Газправда.
Именно эти цифры будут определять, какую сумму потребители будут платить ежемесячно в течение всего следующего года. В то же время, сами тарифы на распределение не изменяются — плата может возрасти или уменьшиться только из-за разницы в объемах потребления.
Чтобы избежать лишних или некорректных начислений, показания счетчика нужно передавать ежемесячно с 1 по 5 число включительно. Именно эти данные используются для точного учета потребления и формирования годовой базы.
Узнать действующий тариф на распределение газа для вашего региона можно в платежной квитанции или на сайте оператора ГРМ.
Сколько гривен нужно платить
Каждый потребитель имеет возможность самостоятельно посчитать, для этого следует выполнить следующие действия:
узнать объем потребленного газа в период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года (эти данные доступны на сайте оператора газораспределительной сети в личном кабинете)
эту цифру нужно умножить на тариф (в каждом регионе он свой)
получившийся результат разделить на 12
