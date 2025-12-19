ТСН в социальных сетях

172
2 мин

Счета за доставку газа: как изменятся тарифы в 2026 году

Для украинцев перепишут счета за доставку газа в 2026 году. Рост коснется тарифов на его распределение — платы за доставку от сетей в дома потребителей.

Анастасия Павленко
Газ

С 1 января 2026 года для украинцев изменится сумма ежемесячной платы за доставку природного газа. Речь идет не о новых тарифах, а о перерасчете в зависимости от того, сколько газа вы реально использовали раньше.

С 1 января 2026 года годовую плату за распределение газа будут формировать на основе фактического потребления за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, пишет Газправда.

Именно эти цифры будут определять, какую сумму потребители будут платить ежемесячно в течение всего следующего года. В то же время, сами тарифы на распределение не изменяются — плата может возрасти или уменьшиться только из-за разницы в объемах потребления.

Чтобы избежать лишних или некорректных начислений, показания счетчика нужно передавать ежемесячно с 1 по 5 число включительно. Именно эти данные используются для точного учета потребления и формирования годовой базы.

Узнать действующий тариф на распределение газа для вашего региона можно в платежной квитанции или на сайте оператора ГРМ.

Сколько гривен нужно платить

Каждый потребитель имеет возможность самостоятельно посчитать, для этого следует выполнить следующие действия:

  • узнать объем потребленного газа в период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года (эти данные доступны на сайте оператора газораспределительной сети в личном кабинете)

  • эту цифру нужно умножить на тариф (в каждом регионе он свой)

  • получившийся результат разделить на 12

Ранее эксперт предупредил, что повышение тарифов на транспортировку газа в Украине значительно не повлияет на рост цен. Больше об этом читайте в новости.

