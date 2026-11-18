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Счета за коммунальные услуги могут неприятно удивить: какие коммунальные услуги в Украине подорожали больше всего
Несмотря на относительно умеренный общий рост тарифов на коммунальные услуги за год, наибольший скачок цен пришелся на водоснабжение и водоотведение.
В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги за год выросли в среднем на 7,4%. В то же время отдельные услуги подорожали значительно сильнее: в частности, стоимость централизованного водоснабжения увеличилась более чем вдвое, а водоотведения — почти вдвое.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, которая сравнила цены в октябре 2026 года с октябрем прошлого года.
Какие коммунальные услуги подорожали больше всего
За год наиболее заметно выросла стоимость централизованного водоснабжения — на 106,5%. Тарифы на водоотведение увеличились на 99,3%.
Другие жилищно-коммунальные услуги также подорожали, хотя и не столь значительно:
вывоз бытовых отходов — на 19,5%;
аренда жилья — на 15,8%;
содержание и ремонт жилья — на 7,7%;
управление многоквартирными домами — на 7,1%;
горячая вода и отопление — на 0,1%.
В то же время тарифы на электроэнергию и природный газ для бытовых потребителей остались неизменными. Правительство планирует сохранять их на нынешнем уровне как минимум до окончания отопительного сезона 2026–2027 годов.
Как изменились тарифы за месяц
По данным Госстата, с августа по сентябрь 2026 года общий рост стоимости жилищно-коммунальных услуг составил 1,3%.
Больше всего за этот период вновь подорожали услуги водоснабжения и водоотведения — на 10,1% и 8,8% соответственно.
Рост цен на прочие услуги был более умеренным: аренда жилья подорожала на 2,5%, вывоз мусора — на 1,6%, содержание и ремонт жилья — на 1%, управление многоквартирными домами — на 0,2%. Стоимость горячей воды и отопления увеличилась на 0,1%.
Напомним, что украинские потребители смогут получать вознаграждение за перенос потребления электроэнергии с пиковых часов на периоды, когда нагрузка на энергосистему меньше.