Тарифы на коммунальные услуги / © ТСН.ua

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В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги за год выросли в среднем на 7,4%. В то же время отдельные услуги подорожали значительно сильнее: в частности, стоимость централизованного водоснабжения увеличилась более чем вдвое, а водоотведения — почти вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, которая сравнила цены в октябре 2026 года с октябрем прошлого года.

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Какие коммунальные услуги подорожали больше всего

За год наиболее заметно выросла стоимость централизованного водоснабжения — на 106,5%. Тарифы на водоотведение увеличились на 99,3%.

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Другие жилищно-коммунальные услуги также подорожали, хотя и не столь значительно:

вывоз бытовых отходов — на 19,5%;

аренда жилья — на 15,8%;

содержание и ремонт жилья — на 7,7%;

управление многоквартирными домами — на 7,1%;

горячая вода и отопление — на 0,1%.

В то же время тарифы на электроэнергию и природный газ для бытовых потребителей остались неизменными. Правительство планирует сохранять их на нынешнем уровне как минимум до окончания отопительного сезона 2026–2027 годов.

Как изменились тарифы за месяц

По данным Госстата, с августа по сентябрь 2026 года общий рост стоимости жилищно-коммунальных услуг составил 1,3%.

Больше всего за этот период вновь подорожали услуги водоснабжения и водоотведения — на 10,1% и 8,8% соответственно.

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Рост цен на прочие услуги был более умеренным: аренда жилья подорожала на 2,5%, вывоз мусора — на 1,6%, содержание и ремонт жилья — на 1%, управление многоквартирными домами — на 0,2%. Стоимость горячей воды и отопления увеличилась на 0,1%.

Напомним, что украинские потребители смогут получать вознаграждение за перенос потребления электроэнергии с пиковых часов на периоды, когда нагрузка на энергосистему меньше.

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