SCM Ахметова с начала полномасштабной войны инвестировала в Украину более $4,3 млрд

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Об этом сообщает пресс-служба SCM.

Кроме инвестиций, бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова, «Сердце Азовстали» и ФК «Шахтер» за 4,5 года войны направили на помощь армии и гражданским более 14,6 млрд грн (около $392 млн).

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Основная военная помощь идет через проект «Стальной фронт»: армия бесплатно получает амуницию, технику, дроны, тепловизоры и средства связи. Метинвест изготовил более 900 стальных блиндажей для передовой, на базе которых работают два подземных госпиталя по стандартам НАТО, а также выпускает антидроновые решетки для бронетехники.

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ДТЭК обеспечил бесплатным светом более 100 больниц, военных объектов и других критических объектов в прифронтовых областях, а всего с начала войны вернул электроснабжение более 26 миллионов домов.

Фонд Рината Ахметова передал украинцам 700 тысяч единиц лекарства и более 13 миллионов продуктовых наборов с 2014 года. Вместе с Сердцем Азовстали фонд дает жилье защитникам с инвалидностью I-II группы — в 2026 году планируют передать еще сотню квартир, а всего за три года — более 400. В поддержку защитников Мариуполя Ахметов выделил около 2,2 млрд грн.

ФК «Шахтер» оплачивает лечение раненых военных за границей и помогает переселенцам и детскому футболу.

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