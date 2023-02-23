SCM развивает производство в Украине и пополняет госбюджет, несмотря на войну — бизнесмен

За 2022 год предприятия пополнили госбюджет Украины на 2 млрд долларов.

Несмотря на войну, предприятия SCM инвестируют в Украину и развивают производство, создавая новые рабочие места. Об этом в интервью американскому изданию Forbes заявил владелец компании, украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

По его словам, его компании, несмотря на полномасштабное вторжение, добывают газ, уголь и железную руду, производят столь необходимую сейчас электроэнергию. Все это помогает Украине развиваться.

Так, компания ДТЭК приобрела на прозрачном аукционе лицензии на поиск газа в Полтавской области и планирует инвестировать в разработку этого месторождения более 20 млн долларов.

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Издание Forbes сочло, что за 2022 год предприятия SCM пополнили госбюджет Украины на 2 млрд долларов.

Бизнесмен рассказал, что правлению и наблюдательным советам приходится во время военного положения работать 24/7, ведь компания проводит ремонтные работы, обеспечивает электричеством украинцев, производит бронежилеты для наших защитников. То есть предприятия остаются финансово стабильными и платят налоги в госбюджет.

Также отмечен еще один вклад SCM в защиту Украины: в ряды ВСУ и Нацгвардии вступили более 13 тысяч сотрудников предприятий. На сегодняшний день война унесла жизни 517 сотрудников компании, еще 1 тыс. ранены. Им и их семьям компания оказывает финансовую и другую помощь.

Напомним, Ахметов с первого дня полномасштабной войны находится на Украине, он не планирует выезжать за границу до победы ВСУ. Его предприятия во время военного положения снабжают защитников Украины броней, бронежилетами, инженерными сооружениями из стали; купают для нужд военных дроны, тепловизоры и прочее.

С начала полномасштабного вторжения Фонд бизнесмена и "Шахтер" передали в поддержку ВСУ и гуманную помощь более 5 млрд грн. Кроме того, бизнесмен выделил 1 млрд грн защитникам Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".