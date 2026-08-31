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SCM Рината Ахметова обратилась в международный бизнес с призывом не откладывать инвестиции в Украину до завершения войны.
Ключевой площадкой кампании станет футбольный клуб «Шахтер»: во время основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 команда будет играть в футболках с надписью Invest in Ukraine. Домашние матчи "Шахтер" будет проводить в Лондоне.
По данным SCM, с начала полномасштабного вторжения компании группы инвестировали в Украину более $4 млрд, в том числе около $1 млрд – в безотлагательное восстановление разрушенных объектов.
«Восстановление Украины не может быть вопросом неопределенного будущего. Инвестировать в Украину нужно уже сейчас», – заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.
Она отметила, что компании группы продолжают запускать новые проекты и привлекать к ним международных партнеров.
В частности, ДТЭК развивает новую энергогенерацию, а «Метинвест» модернизирует производство и расширяет интеграцию украинского бизнеса в европейские производственные цепи.
"Шахтер" рассматривает кампанию как продолжение своей международной деятельности по поддержке Украины, отметил гендиректор клуба Сергей Палкин.