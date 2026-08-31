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По данным SCM, с начала полномасштабного вторжения компании группы инвестировали в Украину более $4 млрд, в том числе около $1 млрд – в безотлагательное восстановление разрушенных объектов.

«Восстановление Украины не может быть вопросом неопределенного будущего. Инвестировать в Украину нужно уже сейчас», – заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

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Она отметила, что компании группы продолжают запускать новые проекты и привлекать к ним международных партнеров.

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В частности, ДТЭК развивает новую энергогенерацию, а «Метинвест» модернизирует производство и расширяет интеграцию украинского бизнеса в европейские производственные цепи.

"Шахтер" рассматривает кампанию как продолжение своей международной деятельности по поддержке Украины, отметил гендиректор клуба Сергей Палкин.

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