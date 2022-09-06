Сделаем все, чтобы мировой бизнес работал в Украине: Зеленский – о своем выступлении на Нью-Йоркской фондовой бирже

Зеленский подчеркнул, что сегодня на этой бирже был украинский день, в рамках которого власти призвали предпринимателей к сотрудничеству.

Об этом президент сказал 6 сентября во время обращения к украинцам.

"Противостояние российскому террору и защита нашего государства происходят на разных уровнях. Оборона идет наряду с дипломатическими усилиями, информационной работой и обязательно экономикой. Сохранение и создание новых рабочих мест в Украине, привлечение инвестиций и бизнес-проектов, расширение логистических возможностей, защита наших потребностей в финансовой помощи – все это абсолютно необходимо. И необходимо сейчас, когда война продолжается", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что на бирже презентовали глобальную кампанию по продвижению нашего экономического потенциала.

"Одна из самых известных бирж – Нью-Йоркская фондовая биржа – это одно из лучших мест для привлечения экономического внимания мира к Украине. И сегодня на бирже был украинский день. И этот украинский день начал глобальную кампанию по продвижению нашего экономического потенциала. Мы сделаем все, чтобы ведущие мировые бизнесы работали с Украиной и в Украине. Очевидно, что ключевой вызов при этом – безопасный. Постоянно совершенствуем наши возможности реагировать на этот вызов – защищать наше государство и наших людей", — сказал президент.

Напомним, в будущем Россию ожидает экономическая катастрофа из-за влияния санкций. Пока российские власти рассказывают, что в государстве-агрессоре происходит успешное "импортозамещение", на самом деле все не так.

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