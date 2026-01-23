Сделка на $800 млрд для Украины: какой "план процветания" готовят ЕС и США - Politico

США и Евросоюз готовят "план процветания" Украины

Проект соглашения Евросоюза и США по «плану процветания» для Украины предусматривает инвестиции в размере 800 млрд долларов и определяет 10-летний план восстановления Украины.

Об этом пишет Politico на основе полученного документа, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов на ознакомление перед саммитом 22 января, где его обсуждали.

Проект соглашения, который занимает 18 страниц текста, предусматривает, что в следующие 10 лет ЕС, США, а также международные финансовые учреждения, среди которых МВФ и Всемирный банк, инвестируют в Украину 500 млрд долларов государственного и частного капитала.

Еврокомиссия планирует предоставить Украине еще 100 млрд через бюджетную поддержку и гарантии для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Это финансирование, как ожидается, откроет возможность для привлечения инвестиций на 207 млрд евро.

Также этим планом предусмотрено «ускоренное» вступление Украины в ЕС.

Соединенным Штатам отводится «ведущая роль» в восстановлении Украины, но они будут выступать не как донор ресурсов, а «стратегический экономический партнер, инвестор и гарант доверия».

Американская сторона планирует привлекать капитал на восстановление Украины через американо-украинский Фонд инвестиций в восстановление Украины, но конкретной суммы этих инвестиций в документе нет.

Вместо этого говорится, что США будут инвестировать в добычу ценных полезных ископаемых, инфраструктуру, энергетику и технологии.

Ключевой проблемой для реализации этого плана остается то, что в Украину будет непросто привлекать внешние инвестиции до «надежного» завершения войны.

«План процветания» разработали в развитие одной из идей «плана из 20 пунктов», который наработали на основе первоначального «мирного плана» Трампа.

Напомним, ранее издание Axios сообщило, что из-за конфликта вокруг Гренландии было отменено подписание на Всемирном экономическом форуме в Давосе «плана процветания» между Украиной, США и Евросоюзом.