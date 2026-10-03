Сделка с Путиным на миллиарды: The New York Times раскрыла связи покупателей "Лукойла" с Трампом

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Возможная продажа международных активов российской нефтяной компании «Лукойл» может принести значительную выгоду инвесторам, имеющим деловые связи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет The New York Times.

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Речь идет о многомиллиардной сделке, которая обсуждается в рамках более широких контактов администрации Трампа с Россией по вопросу прекращения войны в Украине.

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Среди претендентов на активы «Лукойла» — консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Бойли, который оказывал Трампу финансовую поддержку, а также ближневосточные инвесторы, связанные с Джаредом Кушнером и семьёй спецпредставителя США Стива Виткоффа.

Часть договоренностей с Москвой

По данным издания, вопрос о продаже «Лукойла» обсуждался во время встречи Виткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле 5 сентября. Американская сторона рассматривает экономическое соглашение как один из способов наладить отношения с Москвой и побудить её пойти на компромисс по Украине.

При этом одобрение продажи со стороны США позволило бы вывести активы из-под американских санкций и существенно повысить их стоимость. Окончательное решение еще не принято и требует согласования с американскими властями.

Кто может приобрести активы «Лукойла»

Одним из главных претендентов является Тодд Бойли, совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», который в 2025 году пожертвовал в общей сложности $2 млн политическим организациям, поддерживавшим Трампа. В консорциум также могут войти катарские и эмиратские инвесторы, имеющие деловые связи с Кушнером и семьёй Трампа.

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«The New York Times» отмечает, что нет никаких признаков того, что сами Виткофф или Кушнер получат прибыль от этой сделки. В то же время издание обращает внимание на тесную взаимосвязь деловых связей участников потенциальной сделки с окружением президента США.

Сделка ещё не является окончательной, а её стоимость и структура пока остаются неизвестными. «Лукойл» ранее оценивал свои международные активы примерно в $20 млрд.

Трамп хочет заключить сделку с диктатором Путиным — последние новости

Между тем спецпосланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками. Главной темой стало потенциальное сотрудничество в энергетической сфере США и РФ после войны в Украине. Президент США Дональд Трамп начал искать выгоды от РФ еще до того, как в Украине закончится война.

Кроме того, Дональд Трамп заявил о готовящейся масштабной договоренности с Беларусью. Речь идет о закупке калийных удобрений. Этот шаг Трампа свидетельствует об изменении приоритетов Вашингтона — отказе от услуг ключевого канадского поставщика в пользу союзника Кремля.

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Напомним, переговоры специального посланника президента США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле длились почти три часа. Американские представители покинули территорию Кремля, не дав комментариев журналистам.

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