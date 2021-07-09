"Сделка уже завершена": СМИ сообщили, что новым владельцем заправок Медведчука стала азербайджанская SOCAR

Соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании подписали соглашение.

Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана.

"Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd. Сделка уже завершена" ", — сообщил он.

Отмечается, что соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

В то же время, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, Socar также нужно формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.

"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля", - рассказал собеседник издания.

Напомним:

11 марта Служба безопасности Украины и налоговая пришли с обысками на объекты сети автозаправочных комплексов Glusco, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Якобы владельцев заподозрили, в разработке схемы, чтобы не платить налоги. В СБУ отметили, что ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Уголовное производство начато по четырем статьям Уголовного кодекса.

на объекты сети автозаправочных комплексов Glusco, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Якобы владельцев заподозрили, в разработке схемы, чтобы не платить налоги. В СБУ отметили, что ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Уголовное производство начато по четырем статьям Уголовного кодекса. Позже активисты Национального Корпуса провели рейд по сети АЗС Glusco и заблокировали одну из заправок на проспекте Победы в Киеве. По словам активистов, причина блокировки заключается в том, что эта сеть имеет российские корни и связана с Виктором Медведчуком.

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