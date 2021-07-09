"Сделка уже завершена": СМИ сообщили, что новым владельцем заправок Медведчука стала азербайджанская SOCAR

Соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.
Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании подписали соглашение.
Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана.
"Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd. Сделка уже завершена" ", — сообщил он.
Отмечается, что соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.
В то же время, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, Socar также нужно формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.
"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля", - рассказал собеседник издания.
Напомним:
- 11 марта Служба безопасности Украины и налоговая пришли с обысками на объекты сети автозаправочных комплексов Glusco, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Якобы владельцев заподозрили, в разработке схемы, чтобы не платить налоги. В СБУ отметили, что ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Уголовное производство начато по четырем статьям Уголовного кодекса.
- Позже активисты Национального Корпуса провели рейд по сети АЗС Glusco и заблокировали одну из заправок на проспекте Победы в Киеве. По словам активистов, причина блокировки заключается в том, что эта сеть имеет российские корни и связана с Виктором Медведчуком.