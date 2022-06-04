"Сэкономят десятки миллионов долларов": Шмыгаль назвал преимущества от отмены пошлин ЕС для бизнеса из Украины

"Сэкономят десятки миллионов долларов": Шмыгаль назвал преимущества от отмены пошлин ЕС для бизнеса из Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря отмене Евросоюзом на год импортных пошлин для украинских товаров бизнесмены-экспортеры сэкономят десятки миллионов долларов.

В апреле почти 80% украинского экспорта уходило в ЕС.

Об этом Шмыаль написал в Сети 4 июня.

Он отметил, что Украина продолжает двигаться в направлении максимальной интеграции с ЕС.

"С сегодняшнего дня Европейский Союз либерализирует правила торговли и приостанавливает действие всех импортных пошлин на украинские товары... В апреле почти 80% украинского экспорта уходило в ЕС, а потому снятие пошлин и тарифов позволит украинскому бизнесу сэкономить десятки миллионов долларов", – пояснил премьер.

Он добавил, что украинские производители получили дополнительные возможности увеличить экспорт в ЕС и усилить экономику Украины. Ведь будут отменены тарифы, в частности на промышленную продукцию, а для аграрной продукции убираются квоты.

Глава правительства также поблагодарил ЕС за значительный жест солидарности с Украиной и поддержку государства.

Напомним, 3 июня стало известно, что с 4 июня в Евросоюзе на год приостанавливают все сборы с товаров, которые будут поступать туда из Украины.

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