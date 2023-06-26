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Секретариат Энергетического сообщества ЕС поддержал полную отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии — член НКРЭКУ

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Секретариат Энергетического сообщества ЕС поддержал полную отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии — член НКРЭКУ

Фото: Pexels

Секретариат Энергетического сообщества Европы выступает за полную отмену искусственных ценовых ограничений price-cap на рынке электрической энергии Украины.

Об этом сообщил член национального регулятора НКРЭКУ Валерий Тарасюк на открытом заседании комиссии 26 июня.

«Мы получили отзывы от производителей электроэнергии, от НЭК Укрэнерго от Оператора рынка от Секретариата энергетического сообщества – это те игроки, которые высказывались за полную отмену price-cap. Я лично также высказывал такое мнение, но сегодня большинство комиссии не соглашается с таким подходом», — отметил Тарасюк.

Учитывая неготовность НКРЭКУ поддержать позицию Энергетического сообщества, Тарасюк предложил промежуточное решение – установку повышенных price-cap, которые, по его словам, сделают возможным импорт электроэнергии из ЕС в часы пикового потребления.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ, отменила действие price-cap на рынке электроэнергии с 30 июня. Это решение единодушно поддержали участники рынка и международные организации.

Дата публикации
Просмотры
432
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