Секреты стабильности: как БаДМ создает условия для долгосрочной работы

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БаДМ — один из крупнейших фармдистрибьюторов Украины — не только обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений, но и системно заботится о людях. Как создать рабочую среду, где хочется оставаться на годы? В компании знают ответ.

Изменения, которые ощущает каждый

Современный аптечный склад БаДМ в Днепре.

С начала полномасштабного вторжения БаДМ сосредоточил ресурсы на стабильной работе аптечных складов по всей стране. Чтобы избежать сбоев в доставке, на каждом объекте обновляется энергетическая инфраструктура: устанавливаются дополнительные генераторы, усиливаются электросети, модернизируются складские системы, конвейеры и электрооборудование.

Отдельное внимание — автоматизации. Современные решения помогают сократить ручной труд, ускорить логистику и снизить нагрузку на персонал. Параллельно компания расширяет инфраструктуру: в процессе строительства пять новых автоматизированных складов — в Одессе, Киевской области, Виннице, Полтаве и Ивано-Франковске. Общая площадь аптечных складов достигнет 120 тыс. кв. м. Это — расширение логистики и сотни новых рабочих мест.

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«Мы модернизируем склады, думая не только о бесперебойной работе системы поставок, но и о комфорте людей. Ведь это — инвестиция в удобное, современное и безопасное пространство для каждого сотрудника БаДМ», — говорит технический директор компании Дмитрий Классен.

Аптечные склады: инновации для стабильности

Солнечные панели как часть энергонезависимости Бадм

На складах БаДМ по всей стране установлено более 2000 солнечных панелей. В 2024 году филиал в Кривом Роге сделал прорыв в направлении энергонезависимости — здесь запустили солнечную электростанцию, которая в некоторые месяцы полностью обеспечивает подразделение электроэнергией в дневное время — до 5 МВт в месяц.

В городе, где из-за ракетных обстрелов не раз прекращалась подача воды, критически важной стала и автономная система водоснабжения — она позволяет работать до 4 суток без централизованной подачи. Дополнительно установлен мощный генератор с мини-АЗС — при блэкаутах свет не пропадет. И, конечно, косметические и энергосберегающие ремонты, которые значительно улучшили условия для сотрудников.

Лайфхаки заботы: люди – в центре внимания

БаДМ заботится не только о комфортных условиях труда, но и о моральном и физическом благополучии сотрудников. Во всех регионах работники отделов комплектации получают приятные бонусы — горячие напитки, фрукты, лакомства.

В сезон заболеваний действует отдельная инициатива — «Витаминизация сотрудников», в рамках которой компания предоставляет витаминные комплексы. Это — забота о здоровье команды, направленная на укрепление иммунитета в наиболее уязвимые периоды года.

Стабильность – это о людях

БаДМ создает условия для длительной работы

В БаДМ верят: даже в самые непростые времена можно создать обстаноку, в которой хочется оставаться надолго. Где перемены — не вызов, а путь к лучшему. И именно в таких условиях рождается команда, способная на большее.

И.о. Генерального директора ООО «БаДМ» Дмитрий Бабенко отмечает: «Мы строим компанию, в которой люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне. БаДМ — это не только налаженная дистрибуция лекарств, но и ответственность перед теми, кто делает это возможным. И мы продолжаем создавать для сотрудников условия, в которых хочется оставаться и развиваться».