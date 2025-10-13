Семь работников ДТЭК были отмечены грамотами Верховной Рады за вклад в развитие угольной промышленности

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Семь сотрудников ДТЭК Энерго получили государственные награды – грамоты Верховной Рады Украины за весомый вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Награждение состоялось 9 октября в Комитете Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам», - говорится в нем.

Отмечается, что грамотами Верховной Рады Украины были награждены Виталий Тутов, Леонид Триколич, Надежда Салабай, Людмила Клементьева, Виктор Вершина, Юрий Кулиух и Максим Руденко.

«ДТЭК Энерго искренне поздравляет шахтеров и машиностроителей с заслуженными наградами. Ваша самоотверженность, сила и профессионализм — надежная основа энергетической устойчивости Украины и залог того, что в наших домах будет светло и тепло», - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее в Одесской области энергетики ДТЭК Ринат Ахметов были отмечены почетными грамотами Кабинета Министров и Черноморского городского совета.