Сенат США будет голосовать за выделение $40 млрд помощи Украине по специальной процедуре

Сенат США будет голосовать за выделение $40 млрд помощи Украине по специальной процедуре

Решение о важной финансовой помощи Украине от США может быть принято уже в среду, 18 мая.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине состоится в кратчайшие сроки – после процедурного голосования, которое планируется в понедельник, 16 мая.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В Сенате собираются применить парламентскую процедуру cloture, которая сворачивает дальнейшие дебаты по вопросу до 30 часов и позволяет перейти к голосованию.

Митч Макконнелл выразил надежду, что решение о применении этой процедуры будет принято ощутимым большинством. Это даст уверенность в том, что для решения о предоставлении помощи Украине также не хватит голосов.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что если законопроект не будет принят до следующего четверга, 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине. Сенатор-демократ Крис Кунс также подчеркнул, что "задержка на неделю будет вредить обороне Украины".

Напомним, в четверг, 12 мая, сенатор-республиканец Рендал Пол единолично заблокировал рассмотрение нового пакета помощи для Украины. Он предложил поправки к законопроекту, которым предусмотрено создание должности отдельного инспектора, который бы проверял выделение средств в рамках этого пакета.

Как закон о ленд-лизе окончательно ставит знак равенства между Россией и нацистской Германией.

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