"В Давосе я буду призывать мировых лидеров помочь Украине противостоять этим трусливым нападкам (РФ – ЕР) и излагать инвестиционные аргументы для создания энергетической системы, которая обеспечит нам энергетическую безопасность", – написал он в сети Х в понедельник.

По словам Тимченко, массированные российские атаки в течение самой холодной зимы за десятилетие довели энергосистему Украины "до предела срыва".

Он добавил, что ДТЭК, опираясь на опыт 12 лет войны, уже приступил к строительству новой энергосистемы.

Как сообщалось со ссылкой на Тимченко в конце декабря, энергохолдинг "ДТЭК" инициирует создание Коалиции желающих быстро восстановить энергосистему Украины, одним из главных проектов которой является строительство Полтавской ВЭС.

"Наша позиция состоит в том, чтобы восстановление Украины началось с новых продуктов, которые мы и другие инвесторы реализуем с 2022 года. Поэтому сегодня мы создаем так называемую Коалицию желающих быстро восстановить энергосистему Украины, чтобы построить еще больший ветровой парк в Украине, который мы разрабатывали три года (Полтавская ВЭС 650 МВт) видеоинтервью Bloomberg, которое он разместил в своем Linkedin.

Кроме того, по словам Тимченко, на рассмотрение Коалиции предлагаются, в частности, проекты аккумуляторных накопителей энергии, а также для американских партнеров бурение сверхглубоких скважин, чтобы раскрыть огромный потенциал добычи газа в Украине.