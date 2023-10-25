СEO VEON: Инвесторы из США и ЕС обеспокоены из-за ареста в Украине доли корпоративных прав Киевстара

В эти дни в Киеве находятся руководители международной телеком-группы VEON (компания в листинге Nasdaq- и Euronext Amsterdam), которая является 100% владельцем крупнейшего украинского телекома оператора Киевстар.

Каан Терзиоглу, главный исполнительный директор группы VEON, и Оги Фабела, соучредитель и Почетный Председатель Совета Директоров VEON, запланировали встречи с сотрудниками Киевстара, бизнес-партнерами, представителями власти, а также партнерами по реализации гуманитарных инициатив для Украины — фондом «Повернись живим» и львовским медицинским центром «Незламні».

Во время встречи с коллективом Киевстара руководство VEON выразило обеспокоенность по поводу информации об аресте в Украине доли корпоративных прав дочерней компании. Так, 06 октября 2023 года на сайтах ряда правительственных ведомств была опубликована информация об «аресте 100% корпоративных прав Киевстара», со ссылкой на решение суда, которое ни VEON, ни Киевстар до сих пор не получили. Впоследствии эта информация была признана ошибочной, и сообщалось, что пакет арестованных корпоративных прав уменьшен до 47,8%. Такое решение вынесено с целью сделать невозможным доступ российских к активам компании российских подсанкционных лиц, являющихся владельцами акций одного из миноритарных акционеров VEON (компания LetterOne).

Между тем, как сообщил Каан Терзиоглу, указанные подсанкционные лица оказывают «нулевое» влияние на VEON и Киевстар. Еще в начале полномасштабного вторжения России они были отстранены от любого доступа к активам или механизмам управления компанией.

По словам Терзиоглу, американские инвесторы VEON обратились к сенаторам США из-за ареста корпоративных прав Киевстара. Инвесторы считают такие действия негативным сигналом, с учетом огромной поддержки, оказываемой американскими налогоплательщиками Украине в ее сопротивлении российской военной агрессии. Инвесторы VEON из Великобритании и стран ЕС также разделяют эту обеспокоенность и направили письма представителям своих правительств с просьбой прояснить ситуацию.

«В ходе визита в Киев мы хотим донести нашу обеспокоенность и еще раз продемонстрировать, что VEON – это актив Украины, а не пассив. Мы здесь, чтобы оставаться в Украине, и мы преданы Украине. Мы хотим, чтобы наш бизнес понимали и отражали его таким, как он есть: образцовой историей успеха международных инвестиций в Украине», — прокомментировал Терзиоглу. Он выразил надежду, что в Украине есть механизмы защиты интересов международных инвесторов.

Кроме того, Терзиоглу выразил сотрудникам Киевстара восхищение и уважение устойчивости и мужества украинских коллег, которые на протяжении всего периода полномасштабного вторжения России поддерживают стабильную работу критической инфраструктуры, рискуя собственными жизнями.

Чтобы поддержать Украину в ее борьбе VEON выделит 600 млн USD инвестиций, которые будут использованы в ближайшие три года для восстановления телеком инфраструктуры и развития новых технологий.

"4000 героев" Киевстара проделали огромную работу за последние 20 месяцев, сохраняя связь для абонентов и поддерживая устойчивость страны, даже когда бушует война. Выделяя 600 миллионов долларов инвестиций, мы имеем честь приобщиться к восстановлению и реконструкции инфраструктуры Украины», — сказал Каан Терзиоглу.

Как комментирует президент Киевстара Александр Комаров, визит делегации VEON в Украину – логический шаг после полного и безвозвратного выхода из России. Для компании это свидетельство того, что инвестиционные усилия наших акционеров будут еще больше сфокусированы на Украине».

VEON является материнской компанией и единственным владельцем «Киевстар», крупнейшего оператора телекоммуникаций в Украине, обслуживающего более 24 миллионов абонентов мобильной связи и 1,1 млн абонентов «Домашнего Интернета». VEON входит в список Nasdaq- и Euronext Amsterdam, с глобальной базой инвесторов, включающей физические лица и учреждения США, ЕС и Великобритании, и не имеющей контрольного или мажоритарного акционера. VEON недавно отреагировала на слухи о собственности Киевстар заявлением, утверждая, что является единственным и законным владельцем Киевстара и намерена использовать все доступные пути для сохранения своих прав собственности.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара – международная Группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.