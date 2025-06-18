Сербия нагло игнорирует рекомендации ЕС по российскому газу

Российский "Газпром" / © Associated Press

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Сербия продолжает переговоры по новому контракту на поставку природного газа из России, несмотря на рекомендации Европейского Союза отказаться от импорта из государства-агрессора до 2027 года.

Об этом сообщил агентству Reuters директор национальной газовой компании Srbijagas («Сербиягаз») Душан Баятович.

По его словам, новый контракт с «Газпромом» вступит в силу в сентябре и продлится либо три года, либо десять лет.

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«Вопросы с ценой более-менее решены. Это будет очень хорошая цена, лучшая цена в Европе», — сказал Баятович.

Он отказался предоставить дальнейшие подробности, поскольку коммерческие переговоры все еще продолжаются.

Директор «Сербиягаза» отметил, что на будущее газового рынка будут влиять Россия и США как производители, а также Китай как основной потребитель, и Европе придется смириться с этой ситуацией.

«Это простая математика. Вы не можете решить уравнение поставки газа в Европу по приемлемым ценам без российского газа», — сказал Баятович на Санкт-Петербургском экономическом форуме — мероприятии, которое большинство руководителей западных компаний обошли из-за войны в Украине.

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Сербия, один из последних европейских покупателей российского газа, получила в прошлом году около трех миллиардов кубических метров от государства-агрессора.

В то же время Сербия стремится стать членом Европейского Союза, который на этой неделе предложил запретить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа до конца 2027 года.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо требовал отложить голосование за новый санкционный пакет ЕС против России до решения вопроса с поставками российского газа.