Сеть заправок, которую связывают с Медведчуком, передали в управление "Нафтогаза" — Шмыгаль

Сеть заправок, которую связывают с Медведчуком, передали в управление "Нафтогаза" — Шмыгаль

Сеть заправок Glusco, которую связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, передали в управление НАК "Нафтогаз".

Это решение поможет в преодолении дефицита горючего в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы россии и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — подчеркнул Шмигаль.

Отметим, что АЗС сети Glusco связывают с кумом российского диктатора Путина Виктором Медведчуком, задержанным СБУ в подозрении в государственной измене.

Напомним, Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

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