Сеть заправок, которую связывают с Медведчуком, передали в управление "Нафтогаза" — Шмыгаль

Сеть заправок Glusco, которую связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, передали в управление НАК "Нафтогаз".
Это решение поможет в преодолении дефицита горючего в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы россии и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — подчеркнул Шмигаль.
Отметим, что АЗС сети Glusco связывают с кумом российского диктатора Путина Виктором Медведчуком, задержанным СБУ в подозрении в государственной измене.
Напомним, Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.
Читайте также:
- Ночные обстрелы в Николаеве: ранены 5 человек, повреждена городская инфраструктура и более 10 многоэтажек
- Как выехать из Львова 14 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- На спутниковые снимки попал момент уничтожения российских судов вблизи острова Змеиный (фото)