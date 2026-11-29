Топливо подешевело / © Associated Press

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Сегодня, 29 ноября, самые большие сети АЗС обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в сетях составляет около 80,50 грн за литр.

Об этом сообщает "Главком«.

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Цены на топливо 29 ноября

По сравнению с 28 ноября в сети UPG подешевел премиальный дизель также на 4 грн/л.

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В Окко цены не изменились со вчерашнего дня.

У WOG премиальный дизель повысился в цене на 5 грн/л. В KLO, Socar, «БРСМ-Нефть» и «Укрнефти» цены также не изменились.

Самая низкая цена на бензин А-95 среди сетей зафиксирована в KLO — 76,70 грн/л. Дороже всего этот вид горючего стоит в Socar — 85,90 грн/л.

Самый дешевый дизель среди актуальных предложений продают в БРСМ-Нефть — 92,99 грн/л. Самая высокая цена обычного дизеля — у Socar, 101 грн/л.

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© Главком

Напомним, экономист Олег Устенко считает, что в Украине в ближайшие две недели могут удешевить бензин и дизельное топливо. По его словам, цены на горючее в Украине могут снизиться на 20% от нынешней стоимости.

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