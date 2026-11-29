- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 650
- Время на прочтение
- 1 мин
Сети АЗС сбросили цены на топливо—дешевле заправить автомобиль 29 ноября
Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо.
Сегодня, 29 ноября, самые большие сети АЗС обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в сетях составляет около 80,50 грн за литр.
Об этом сообщает "Главком«.
Цены на топливо 29 ноября
По сравнению с 28 ноября в сети UPG подешевел премиальный дизель также на 4 грн/л.
В Окко цены не изменились со вчерашнего дня.
У WOG премиальный дизель повысился в цене на 5 грн/л. В KLO, Socar, «БРСМ-Нефть» и «Укрнефти» цены также не изменились.
Самая низкая цена на бензин А-95 среди сетей зафиксирована в KLO — 76,70 грн/л. Дороже всего этот вид горючего стоит в Socar — 85,90 грн/л.
Самый дешевый дизель среди актуальных предложений продают в БРСМ-Нефть — 92,99 грн/л. Самая высокая цена обычного дизеля — у Socar, 101 грн/л.
Напомним, экономист Олег Устенко считает, что в Украине в ближайшие две недели могут удешевить бензин и дизельное топливо. По его словам, цены на горючее в Украине могут снизиться на 20% от нынешней стоимости.