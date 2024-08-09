"Сейчас в тени до 500 млрд": Гетманцев рассказал, как можно избежать повышения налогов в Украине

Детенизация экономики является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов в Украине.

Об этом рассказал народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы сейчас общаемся в Комитете на базе между Министерством финансов и бизнесом. Сделали площадку, на которой встречаемся со всеми ассоциациями. Они говорят, что детенизация является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов. Я могу с этим согласиться. По нашим подсчетам, в тени сейчас до 500 млрд гривен налогами, а если их перевести в бюджет, то это, безусловно, решит все вопросы”, — говорит Гетманцев.

Напомним, бизнесмен, миллионер, блогер Гарик Корогодский объяснил, действительно ли повышение налогов "спасет" украинскую экономику.

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