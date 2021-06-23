Сезонная работа в Украине: каких работников ищут и какие деньги предлагают

Наибольший спрос — в курортных городах.

Работодатели активно предлагают украинцам сезонный заработок.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Местные предприниматели ищут работников на летний период. Наибольший спрос - в курортных городах, а также на фермерских хозяйствах.

Также читайте В Украине заработали электронные трудовые книжки: что изменится

На курортах больше всего нужны грузчики, повара, официанты, баристы, уборщики, водители и разнорабочие. Зарплаты колеблются от 15 до 25 тысяч гривен в месяц.

В сельскохозяйственной сфере ищут подсобных работников, людей для сбора ягод, овощей и фруктов, механизаторов и слесарей. Здесь заробвтна плата колеблется от 7 до 20 тысяч гривен.

Как сообщалось, Киев — абсолютный лидер среди городов Украины по количеству вакансий. Почти четверть всех предложений работы приходится на столицу. По данным кадровиков, Киев, как и вся Украина, больше нуждается в специалистах среди младшего и среднего медицинского персонала. В топ-5 сотрудников, которых ищут работодатели в столице вошли — IT-специалисты, эксперты в рекламе и пиаре, специалисты по продажам, менеджеры банковской сферы и бухгалтеры.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку