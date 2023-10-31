Сезонный скачок цен на овощи и фрукты: чего ожидает Минагрополитики весной 2024-го

В Минагрополитики уверены, что благодаря грантовой программе поддержки украинских фермеров весной не будет сезонного скачка цен на овощи и фрукты.

Минагрополитики ожидает, что в результате программы садоводства и теплиц с весны следующего года снизятся, или по крайней мере стабилизируются цены на овощи.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

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По его словам, в этом году было выплачено уже почти 500 млн гривен грантов на закладку садов и строительство теплиц. Более 130 заявок Министерство удовлетворило получение грантов на садоводство, 30 – на теплицы.

"В целом выдано положительное решение на выплату в виде грантов (на садоводство и заложение теплиц в 2023 году – ред.) на сумму 590 млн грн. Благодаря этим грантам будет посажено около 2 тыс. га новых садов. Это существенная цифра, поскольку речь идет об интенсивном производстве. Кроме того, благодаря грантам будет создано около 40 га новых теплиц", – сказал Высоцкий.

Также гранты помогут создать около 1200 новых постоянных и более 17,6 тыс. сезонных рабочих мест, в том числе для внутренне перемещенных лиц.

Самыми популярными культурами у получателей грантов на закладку садов были голубика, яблоня и орех, на овощах – огурцы и помидоры.

"Но есть возможность получить гранты на выращивание и садовой земляники, и малины, и винограда, и облепихи, и сливы, и черешни, и фундука – все, что позволяет выращивать наши климатические условия", – сказал замминистра.

Говоря о выращивании в теплицах, грантовая программа охватывает не только овощи, но и ягоды, цветы, салаты.

Воздействие на цены

"Мы ожидаем влияние (цены. – Ред.) уже весной. После холодов, весной уже должна быть первая продукция. Это немного нивелирует резкие ценовые перепады между сезонной и тепличной продукцией. В предыдущие годы мы много импортировали их. Соответственно, цена зависела от обменного курса, логистических рисков. А здесь продукция уже не будет так зависеть от пересечения границы, будет ближе к потребителю. Это должно повлиять на снижение средневзвешенной цены тепличных овощей", – заверил Тарас Высоцкий.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растут цены на популярный овощ для салатов.

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