Сгорают ли долги за коммуналку: когда их могут списать

Коммунальные платежи / © ТСН.ua

Реклама

В Украине даже во время военного положения большинство граждан не освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Даже если жилье временно не используется, платежки продолжают поступать, а долги могут скапливаться годами.

Об этом говорится в материале "Новости. Live".

В некоторых случаях часть начислений можно отменить или не платить — но для этого нужно действовать самостоятельно.

Реклама

Как объясняют юристы, если в квартире или доме никто не проживает более 30 дней, можно обратиться к поставщикам услуг с заявлением о прекращении начислений. Это касается оплаты за газ, электроэнергию, воду и вывоз мусора.

К заявлению необходимо добавить подтверждающие документы — например справку о пребывании за границей или актуальные показатели счетчиков.

В то же время, есть услуги, за которые платить придется независимо от фактического проживания. Речь идет об отоплении и содержании дома – эти начисления не отменяются, и долг по ним может накапливаться.

Можно ли списать долг

Согласно Гражданскому кодексу Украины, действует понятие срока исковой давности – обычно он составляет три года.

Реклама

Это означает, что поставщики услуг могут требовать через суд оплату только за последние три года. Однако важно понимать: сам долг не сгорает автоматически.

Чтобы воспользоваться этим правилом, человек должен заявить в суде о истечении срока исковой давности. Без этого суд может принять решение о взыскании всей суммы.

Кроме того, если должник частично уплачивал долг, просил рассрочку или отсрочку или заключал договор реструктуризации — срок исковой давности начинает отсчет заново. В таком случае долг могут взиматься и за более продолжительный период.

Также стоит учесть: если человек добровольно оплатил старый долг, вернуть эти средства уже невозможно.

Реклама

Коммуналка в Украине — последние новости

Эксперты предупреждают, что вопрос коммунальных долгов становится еще более актуальным на фоне возможного повышения тарифов.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в Украине могут начать поэтапный рост цен на коммуналку уже с 2026 года. В частности, ожидается повышение тарифов на электроэнергию, газ и тепло.

Параллельно юристы советуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг не менее пяти лет. Это поможет защитить свои права при ошибках в начислениях или технических сбоях в базах поставщиков.

Специалисты подчеркивают, что бумажные и электронные квитанции имеют одинаковую юридическую силу и могут использоваться в суде как доказательство оплаты.