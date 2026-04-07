Сгорают ли долги за коммуналку: когда их могут списать
В Украине долги за коммуналку не исчезают автоматически, но их можно частично списать при определенных условиях.
В Украине даже во время военного положения большинство граждан не освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Даже если жилье временно не используется, платежки продолжают поступать, а долги могут скапливаться годами.
Об этом говорится в материале "Новости. Live".
В некоторых случаях часть начислений можно отменить или не платить — но для этого нужно действовать самостоятельно.
Как объясняют юристы, если в квартире или доме никто не проживает более 30 дней, можно обратиться к поставщикам услуг с заявлением о прекращении начислений. Это касается оплаты за газ, электроэнергию, воду и вывоз мусора.
К заявлению необходимо добавить подтверждающие документы — например справку о пребывании за границей или актуальные показатели счетчиков.
В то же время, есть услуги, за которые платить придется независимо от фактического проживания. Речь идет об отоплении и содержании дома – эти начисления не отменяются, и долг по ним может накапливаться.
Можно ли списать долг
Согласно Гражданскому кодексу Украины, действует понятие срока исковой давности – обычно он составляет три года.
Это означает, что поставщики услуг могут требовать через суд оплату только за последние три года. Однако важно понимать: сам долг не сгорает автоматически.
Чтобы воспользоваться этим правилом, человек должен заявить в суде о истечении срока исковой давности. Без этого суд может принять решение о взыскании всей суммы.
Кроме того, если должник частично уплачивал долг, просил рассрочку или отсрочку или заключал договор реструктуризации — срок исковой давности начинает отсчет заново. В таком случае долг могут взиматься и за более продолжительный период.
Также стоит учесть: если человек добровольно оплатил старый долг, вернуть эти средства уже невозможно.
Коммуналка в Украине — последние новости
Эксперты предупреждают, что вопрос коммунальных долгов становится еще более актуальным на фоне возможного повышения тарифов.
По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в Украине могут начать поэтапный рост цен на коммуналку уже с 2026 года. В частности, ожидается повышение тарифов на электроэнергию, газ и тепло.
Параллельно юристы советуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг не менее пяти лет. Это поможет защитить свои права при ошибках в начислениях или технических сбоях в базах поставщиков.
Специалисты подчеркивают, что бумажные и электронные квитанции имеют одинаковую юридическую силу и могут использоваться в суде как доказательство оплаты.