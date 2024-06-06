Шанс на зиму со светом: эксперты объяснили, сколько дополнительных мегаватт уже есть и сколько еще может быть

Государство имеет совсем немного времени, чтобы привлечь все возможные ресурсы.

У Украины есть альтернативные источники энергии, которые уже сглаживают пиковые нагрузки. Но есть мощности, которые до сих пор не используются.

Об этом заявили участники пресс-конференции "Распределенная генерация. Как Украине пережить зиму 2024/2025", которая состоялась в "Интерфакс-Украина".

Прежде всего, все эксперты обратили внимание на то, что Украине необходимы системы сохранения энергии – эта технология уже развита и для нас обязательной составляющей энергобезопасности.

"Это не только маленькие системы для квартир, домов или офисов. Это и большие системы, на мегаты и гигавы мощности, которые сегодня инсталлируются в США, ЕС, в Китае, Японии, Южной Корее, во многих странах. Но в Украине, к сожалению, кроме нашей компании – мы инсталлировали несколько систем накопления, возможно, еще какие-то компании сделали небольшие проекты – этого нет", – рассказал президент "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский.

Ощутимый вклад в стабилизацию поврежденной российскими обстрелами украинской энергосистемы сейчас вносят солнечные электростанции. Это элемент распределенной генерации, максимально усложняющей Москве уничтожение украинской энергетики.

По словам председателя правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислава Соколовского, в Украине повреждено не менее 15% промышленных солнечных электростанций. Несколько дней назад была направлена атака на Покровскую СЭС, а это более 200 МВт установленной мощности.

На оккупированных территориях осталось 950 МВт промышленных мощностей. К счастью, на свободных землях их гораздо больше 5,9 ГВт промышленных СЭС и примерно 1,5 ГВт домашних станций, которые также могут отдавать избыток энергии в сеть.

Несмотря на войну, за два прошлого года в Украине появилось 390 МВт новых солнечных мощностей, преимущественно малых СЭС. "Я считаю, что до конца года мы можем минимум добиться того результата, который был достигнут в течение этих двух лет. То есть в ближайшие месяцы можно установить 400-500 МВт солнца", — говорит Соколовский.

Однако есть готовые буквально простаивающие мощности альтернативной энергии. Например, биоТЭЦ (работают на опилках или биогазе), о которых рассказал Председатель наблюдательного совета группы компаний "Клиар Энерджи" Петр Багрий.

"Сейчас стоят все установленные мощности биоТЭЦ в Украине на 54 МВТ. Ни у кого не работают. Поскольку есть проблема обеспечения их сырьем. Цена, которую сегодня выставляет Национальное Агентство лесных ресурсов, просто неприемлема для нынешнего ценообразования на рынке электроэнергии. И это тоже вопрос, почему так происходит", – рассказал Багрий.

Вторая причина простоя, по его словам, порубочные остатки в лесном хозяйстве до сих пор не считаются ресурсом. Этот рынок практически не развивается. Хотя 54 МВт построенных мощностей, которые уже есть и могли бы запуститься в топливный сезон, совершенно не лишние для государства.

Также "буксует" вопрос монтажа когенерационных установок – они дают и электричество и тепло – на объектах коммунальной и государственной собственности, хотя частный бизнес их активно использует. "Не большая проблема просчитать когенерационные мощности, нужные для Киева, Винницы или Львова. Вся необходимая энергетическая инфраструктура есть в каждом крупном городе. Просто нужно желание, элементы государственной поддержки, и мы можем успеть часть городов в каких-то достаточных мощностях подготовить к зиме", – говорит Александр Домбровский.