Шантаж Орбана не сработает: в Нацбанке рассказали о "плане Б"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Если Украина не получит запланированную на начало апреля финансовую поддержку от ЕС из-за блокирования европейского кредита Венгрией, Нацбанк вынужден будет применить резервный план.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью Bloomberg.

По его словам, поступление финансирования от ЕС ожидается в «первые недели» апреля. При этом Нацбанк подготовил «план Б», если Евросоюзу не удастся обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Реклама

Резервный план включает меры монетарной политики и расходы на долг.

«Я не хочу создавать панику, но если Украина не получит кредитную поддержку, есть два основных источника для финансирования этого пробела: внутренний рынок долга и монетизация бюджетных потребностей», — пояснил глава НБУ.

Андрей Пышный добавил, что полностью заменить финансирование от ЕС невозможно, но «план Б» позволит удержать стабильность.

«В моем кабинете целая полка со всеми этими планами „Б“. Я мог бы даже открыть учебные курсы о том, как составлять планы „Б“, — пошутил он.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров разработать «план Б» для обеспечения долгосрочного финансирования Украины. Обещанный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро блокирует Венгрия, которую возглавляет «союзник Путина» Виктор Орбан.

Издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщило, что государства Балтии и Северной Европы подготовили альтернативный план - они готовы предоставить Киеву средства, которые позволят сохранить финансовую стабильность как минимум в течение первой половины года.

Скандал между Украиной и Венгрией из-за «Дружбы»: последние новости

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, требуя возобновления транзита нефти через разрушенный Россией нефтепровод «Дружба». Будапешт обещает снять вето только после возобновления поставок российской нефти.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал блокирование Венгрией решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд долларов, выразив надежду, что этого не произойдет.

Реклама

«Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке», — заявил он.

Ответ украинского президента вызвал резкую реакцию в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что такие слова «переходят все границы», а представитель правительства Золтан Ковач назвал их «открытой угрозой».

Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают не только ему, но и его семье.

Визит венгерской делегации в Украину — что известно

Напомним, ранее сообщалось, что венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев. Вероятно, они хотят договориться о нефтепроводе «Дружба», так как считают, что Украина остановила поставки нефти из-за политики.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, которые прибыли в Киев. По словам главы государства, Министерство иностранных дел определило этот визит как частную поездку.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерское посольство в Киеве направило официальную дипломатическую ноту о приезде представителей во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком и попросило о встрече с министром энергетики Украины.

В ответ на венгерский запрос Министерство иностранных дел Украины направило встречную ноту. В документе четко указано, что предложенные Будапештом сроки визита неприемлемы для украинской стороны.