Шарль Мишель рассказал, когда ЕС введет шестой пакет санкций против России

Шарль Мишель рассказал, когда ЕС введет шестой пакет санкций против России

Европейский союз в ближайшие дни введет шестой пакет санкций против России.

Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что приоритетом остается разблокировка морских путей, чтобы помочь экспортировать 22 млн. тонн зерновых из Украины.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Глава Европейского совета отметил, что санкции против России могут объявить уже в среду, 1 июня.

"Юридические тексты, которые приведут к принятию шестого пакета санкций, готовятся и могут быть готовы уже завтра", – сказал Шарль Мишель.

Напомним, Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, этому будет способствовать нефтяное эмбарго.

Отметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала решение о нефтяных санкциях против России. По ее словам, это позволит фактически сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года.

В то же время Владимир Зеленский ранее заявил, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось".

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