Шевченко: Инфляционное таргетирование за 6 лет позволило достичь прозрачности монетарной политики

Независимость и прозрачность монетарной политики, а также приоритетность достижения и поддержания ценовой стабильности – главные принципы режима инфляционного таргетирования, введенного Национальным банком Украины 6 лет назад.

За прошедшее после принятия этой стратегии время ситуация в экономике Украины кардинально улучшилась.

Об этом в Facebook заявил глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам круглого стола с участием представителей Кабмина, парламента, международных партнеров и ведущих экономических экспертов, посвященного шестой годовщине инфляционного таргетирования в Украине.

"Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс - эффективнее", - написал глава НБУ.

В качестве подтверждения Шевченко привел некоторые факты: были удешевлены кредиты, что привело к росту кредитования; уязвимость экономики к кризисам за счет гибкого курсообразования существенно уменьшилась, что продемонстрировал текущий кризис, во время которого курс гривны к доллару остается практически неизменным; долларизация депозитов уменьшилась с 47% до 35%. В заслугу инфляционному таргетированию можно также поставить и достижение рекордного максимума международных резервов - более 29 млрд долларов США.

Одним из последних проявлений грамотной монетарной политики НБУ стало повышение учетной ставки. Хотя, по данным МВФ, общие объемы Quantity easing (программы количественного смягчения) в мире уже достигли $10 трлн, а центробанки ведущих экономик продолжают выкуп активов, такая модель поведения к Украине пока неприменима.

"То, что могут позволить себе центробанки развитых экономик, для нас пока не опция, - объяснил глава НБУ. - Повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных инструментов позволит сохранить контроль за инфляционными процессами, а значит - и возможность финансирования в гривне по доступной цене и на длительные сроки. Реализуя монетарную политику, мы принимаем решение не только, как реагировать на текущие вызовы, а на долгосрочные тенденции".

Напомним, ранее эксперты дали положительную оценку решению НБУ о повышении учетной ставки. Они уверены, что такой шаг регулятора поможет уменьшить инфляцию до контролируемого уровня в пределах 5%.

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