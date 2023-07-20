Шмыгаль назвал недружественным шагом и популизмом заявление Польши о блокировании украинского зерна

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение Польши не снимать эмбарго против украинского зерна после 15 сентября – это недружественный шаг и популизм.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Он отметил, что Россия сорвала зерновую инициативу и уничтожает украинскую портовую инфраструктуру и в очередной раз пытается спровоцировать мировой продовольственный кризис.

"В это критическое время Польша намерена дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС. Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины", — заявил Шмыгаль в Twitter.

Кроме того, Шмыгаль призвал Еврокомиссию и международных партнеров Украины обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в страны Евросоюза по завершении временных ограничений.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не откроет границу для украинского зерна после отмены ограничительных мер, даже если такое решение примет Еврокомиссия.

"Мы не откроем эту границу. Либо Еврокомиссия согласится на создание совместного урегулирования, либо мы сделаем это сами", – сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что прекращение России из "зернового соглашения" и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны РФ заявили, что любое судно, следующее в украинские порты, будет считаться "потенциальным перевозчиком грузов военного назначения".

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