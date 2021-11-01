Шмигаль пообещал не повышать стоимость газа: какой будет цена

Правительство подписало специальный меморандум.

В Украине цена газа остается неизменной.

Это пообещал премьер-министр Денис Шмигаль, рассказали в Сніданку з 1+1.

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По словам главы Кабмина, правительство не повышало тарифы на тепло для населения. Кроме того, на период отопительного сезона оставить стоимость кубометра газа для потребителей на уровне 7,96 грн.

Правительство подписало специальный меморандум с органами местного самоуправления и "Нафтогазом". Согласно документу, власти на местах обязались не повышать тариф на отопление для населения, а кабмин уже приступил к реструктуризации долгов региональных компаний теплоснабжения.

Как сообщалось, от 1 ноября в Украине пенсионеры в возрасте 70-75 лет ежемесячно будут получать доплаты размером до 300 грн. Одновременно должно быть повышение для пенсионеров от 75 до 80 лет. Из-за увеличения минимального размера пенсии до уровня 2,5 тыс. грн. они будут получать доплаты в размере 400 грн.

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