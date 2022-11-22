Шмыгаль предупредил о возможных аварийных отключениях электричества из-за морозов

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность новых аварийных отключений электроэнергии из-за морозов.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства, 22 ноября.

Премьер заверил, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной, но контролируемой. Во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений.

"Пытаемся их снизить во времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Поэтому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", — отметил Шмыгаль.

Он призвал украинцев к экономии электроэнергии, ведь это обезопасит население от внеплановых аварийных отключений.

Отключение света в Украине: есть ли угроза блекаута

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Украине отключения электричества, по лучшему сценарию, будут продолжаться до марта 2023 года.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в свою очередь оценил, может ли возникнуть ситуация, и когда Киев полностью останется без электроснабжения.

Также в ДТЭК опровергли информацию, что якобы гендиректор компании Максим Тимченко призвал гражданских уехать из Украины, чтобы сэкономить электроэнергию.

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