Шмигаль рассказал, что будет с тарифами на отопление и газ после Нового года

Шмигаль рассказал, что будет с тарифами на отопление и газ после Нового года

По словам Шмыгаля, в нынешнем году украинцы спокойно проходят отопительный сезон.

В правительстве заверили, что тарифы на тепло, горячую воду и газ для населения не будут повышаться до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе итогового заседания правительства 29 декабря.

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По его словам, несмотря на энергетический кризис в Европе, органам местной власти удалось обеспечить стабильные цены на коммунальные услуги.

"Благодаря инициативе Президента, а также совместным действиям с местными властями, тарифы на тепло и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона. То же касается и тарифов на газ. Несмотря на беспрецедентные вызовы, мы спокойно зашли и проходим этот отопительный сезон", — сказал Шмигаль.

Глава правительства добавил, что в 2021 году в Украине существенно увеличили субсидийную поддержку для людей и одновременно завершили реформу монетизации субсидий.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента предполагают, что некоторые коммунальные тарифы в Украине могут возрасти в рамках инфляционных ожиданий уже в 2022 году. По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, речь идет о тарифах на распределение и доставку газа.

Что касается стоимости самого голубого топлива, то к концу отопительного сезона его цена останется без изменений – на уровне восьми гривен для населения. В офисе президента отметили, что для компенсации разницы стоимости кубометра газа из бюджета местным советам выделено 27 миллиардов гривен.

Напомним, премьер Денис Шмигаль заявлял, что цена на газ для населения на следующий годовой период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости от цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи.