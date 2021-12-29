Шмигаль рассказал, на сколько в этом году выросли зарплаты учителей

Шмигаль рассказал, на сколько в этом году выросли зарплаты учителей

Также премьер похвастался реформами школьного питания и профтехобразования.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что в 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%.

Об этом премьер сообщил на заседании правительства.

По его словам, в этом году Кабмин существенно увеличил расходы на Минобразования — на 26 млрд грн больше, чем в 2020-м.

"Зарплаты учителей выросли более чем на 25%. Если в сентябре прошлого года зарплата учителя первой категории составляла около 10 тысяч гривен, то сегодня зарплата того же учителя составляет 13 тысяч гривен ", — рассказал Шмигаль.

Реформа школьного питания

Отдельно премьер обратил внимание на реформу школьного питания. Он сообщил, что за год модернизировано 1300 пищеблоков в школьных столовых. По инициативе первой леди, разработано и внедряется здоровое меню для школьников. В 2022 году на реформу школьного питания потратят 1,5 млрд. грн.

Реформа профтехобразования

Премьер-министр рассказал об успешном реформировании профтехобразования, к которому привлекли международные инвесторы. В частности, от Европейского инвестиционного банка для учреждений профтехобразования было получено 1,7 млрд. грн.

Напомним, что с 1 декабря в Украине увеличилась зарплата для:

директора заведения общего среднего образования — с 15 742 до 17 057 грн;

молодого учителя без категории и стажа работы — с 9015 до 9768 грн;

учителя II категории — с 11 124 до 12 053 грн;

учителя І категории – с 11 912 до 12 906 грн;

учителя высшей категории – с 12 698 до 13 759 грн;

ассистента учителя – с 10 338 до 11 200 грн;

руководителя кружка — с 11 124 до 12 053 грн;

педагога-организатора I категории – с 10 445 до 11 317 грн.

Ранее в Минздраве сообщили, что зарплата врачей в 2022 году будет "рыночной".

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