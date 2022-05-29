Шмигаль рассказал о трех этапах восстановления Украины и источниках его финансирования

Шмигаль рассказал о трех этапах восстановления Украины и источниках его финансирования

Послевоенное восстановление Украины будет проходить в три этапа. Средства будут привлекаться как из госбюджета Украины, так и западных партнеров, гуманитарных и благотворительных организаций.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что оценку от убытков россиян Украина устанавливает вместе с международными организациями и Всемирным банком, имеющим опыт.

Об этом сообщил глава украинского правительства в комментарии BBC News.

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"Мы очень ясно понимаем, как восстанавливать наше государство. Наше понимание совпадает с подходами и рекомендациями, которые дают нам партнеры", — заверили в правительстве.

В частности, речь идет о следующих трех этапах восстановления:

Первый этап — восстановление уцелевшей инфраструктуры. Это ремонт крыш, помещений, установка окон. На этот этап из бюджета уже выделено 1,5 млрд. гривен. Эта сумма позволяет произвести мгновенное восстановление там, где это возможно. Вторая стадия – восстановление сетей водоснабжения, водоотвода, газоснабжения, возведения понтонных городов, установить временные сооружения, отремонтировать дороги. На этот этап средства будут выделяться из госбюджета и привлеченность финансов от международных партнеров, гуманитарных и благотворительных организаций. Третья стадия – это большое восстановление страны по параметрам и стандартам ЕС. Он является наиболее затратным этапом.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Украина вместе с международными партнерами сможет отстроить всю разрушенную инфраструктуру через два года.

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