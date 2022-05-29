Шмигаль рассказал о трех этапах восстановления Украины и источниках его финансирования

Послевоенное восстановление Украины будет проходить в три этапа. Средства будут привлекаться как из госбюджета Украины, так и западных партнеров, гуманитарных и благотворительных организаций.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что оценку от убытков россиян Украина устанавливает вместе с международными организациями и Всемирным банком, имеющим опыт.
Об этом сообщил глава украинского правительства в комментарии BBC News.
"Мы очень ясно понимаем, как восстанавливать наше государство. Наше понимание совпадает с подходами и рекомендациями, которые дают нам партнеры", — заверили в правительстве.
В частности, речь идет о следующих трех этапах восстановления:
- Первый этап — восстановление уцелевшей инфраструктуры. Это ремонт крыш, помещений, установка окон. На этот этап из бюджета уже выделено 1,5 млрд. гривен. Эта сумма позволяет произвести мгновенное восстановление там, где это возможно.
- Вторая стадия – восстановление сетей водоснабжения, водоотвода, газоснабжения, возведения понтонных городов, установить временные сооружения, отремонтировать дороги. На этот этап средства будут выделяться из госбюджета и привлеченность финансов от международных партнеров, гуманитарных и благотворительных организаций.
- Третья стадия – это большое восстановление страны по параметрам и стандартам ЕС. Он является наиболее затратным этапом.
Напомним, в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Украина вместе с международными партнерами сможет отстроить всю разрушенную инфраструктуру через два года.
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