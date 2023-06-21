Шмыгаль рассказал, сколько Украине нужно денег на немедленное восстановление инфраструктуры

Власти сосредоточены на восстановлении жилья, энергетики, критической и социальной инфраструктуры, гуманитарном разминировании и экономике.

Украине для срочного восстановления инфраструктуры, которая была уничтожена в результате российской агрессии, необходимо не менее 14,1 млрд долларов США, из которых в настоящее время в госбюджете заложено 3,3 млрд долларов, еще около 4 млрд международных партнеров.

Также читайте С украинским и британским флагами на груди: Денис Шмыгаль на приеме у короля Чарльза III

Об этом на заседании Межведомственной Координационной Платформы доноров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в настоящее время власти сосредоточены на восстановлении жилья, энергетики, критической и социальной инфраструктуры, гуманитарном разминировании и экономике.

"Согласно RDNA2, на срочное восстановление нужно 14,1 млрд долларов. В настоящее время в госбюджете заложено 3,3 млрд долларов, международные партнеры предоставляют еще около 4 млрд. Рассчитываем на привлечение почти 7 млрд долларов с помощью механизма Координационной донорской платформы", — отметил Шмыгаль.

Премьер заявил, что украинское правительство надеется на вовлечение правительств государств-партнеров в страхование военно-политических рисков частного бизнеса.

Также он поблагодарил за инициативу создания групп управления проектами при министерствах и ожидает их скорого запуска.

"Благодарны друзьям Украины за поддержку и солидарность. Объединены в защите — объединены в восстановлении!" – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство было вынуждено поднять цену на электроэнергию для населения, чтобы снизить финансовую нагрузку на государственных поставщиков.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.