Шмигаль сказал, какими будут цены на газ до конца отопительного сезона

Шмигаль сказал, какими будут цены на газ до конца отопительного сезона

Цены оставили неизменными до конца отопительного сезона.

Цена на голубое топливо для всех украинцев не будет меняться до конца отопительного сезона. Например, у "Нафтогаза" — это 7,96 грн за кубический метр.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмигаль на заседании Кабмина.

Также он напомнил, что на этой неделе правительство также вдвое снизило тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена так же составит 7,96 грн за кубический метр и будет действовать с 1 октября по 31 ноября.

"Поэтому призываю людей не терять время и заключать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую цену в течение всего отопительного сезона", — сказал Шмигаль.

Следует отметить, что стоимость транспортировки газа оплачивается отдельно.

Как сообщалось, с января 2022 года газораспределительные компании предлагают поднять цены на услугу по распределению газа в 4 раза.

Однако впоследствии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла информацию о возможном росте тарифов на распределение газа.

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