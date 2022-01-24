Шмыгаль сообщил, что будет с тарифами на коммуналку до конца отопительного сезона

Шмыгаль сообщил, что будет с тарифами на коммуналку до конца отопительного сезона

Тарифы на электроэнергию и цены на газ останутся неизменными.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тарифы на электроэнергию и цены на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления.

Об этом он заявил на брифинге после заседания Совета безопасности и обороны Украины в понедельник, 24 января.

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"Правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями в отношении и передачи средств, и передачи налогов в бюджеты. Соответственно, это также позволяет утверждать, что тарифы на тепло и горячее водоснабжение органы местного самоуправления повышать не будут до конца отопительного сезона", — подчеркнул. глава правительства.

Напомним, 30 сентября 2021 года представители Кабинета министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 гг.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ в следующем годовом периоде, когда с 1 мая 2022 года закончится действие установленного правительством фиксированного годового предложения.

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