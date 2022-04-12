Шмыгаль сообщил об успешном завершении отопительного сезона и подготовке к следующему

Сейчас в Украине 9 млрд кубов газа в хранилищах и 1 млн тонн угля на складах.
Украина успешно завершила отопительный сезон.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего видеообращения 12 апреля.
"9 млрд кубов газа в хранилищах. 1 млн тонн угля на складах. Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", — отметил глава правительства.
Ранее Денис Шмыгаль рассказал, как государство будет поощрять работодателей, нанимающих вынужденных переселенцев.
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