Шмыгаль сообщил об успешном завершении отопительного сезона и подготовке к следующему

Шмыгаль сообщил об успешном завершении отопительного сезона и подготовке к следующему

Сейчас в Украине 9 млрд кубов газа в хранилищах и 1 млн тонн угля на складах.

Украина успешно завершила отопительный сезон.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего видеообращения 12 апреля.

"9 млрд кубов газа в хранилищах. 1 млн тонн угля на складах. Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", — отметил глава правительства.