Шмыгаль: "Украинская экономика стабильна, а в НБУ есть достаточно резервов"

Шмыгаль: "Украинская экономика стабильна, а в НБУ есть достаточно резервов"

По словам главы правительства, украинская экономика и финансовая система стабильны.

У Украины достаточно резервов, чтобы противостоять как военной, так и экономической агрессии Российской Федерации.

Об этом на заседании Кабмина 23 февраля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, украинская экономика и финансовая система стабильны. В частности, у Нацбанка достаточно резервов. Кроме того, международные партнеры уже предоставили гарантии и финансовую поддержку в миллиарды долларов. Именно поэтому экономических причин ухудшения ситуации нет, подчеркнул Шмыгаль.

"У нас есть достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но экономической, торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники… У правительства достаточно средств на счетах, чтобы финансировать все расходы государства", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 23 февраля начинает свою работу в Украине. По результатам второго просмотра программы Stand-By Киев может получить третий транш в 700 млн долларов.

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