Шмигаль заявил, что Кабмин направит все уплаченные налоги на оборону

Деньги из казны пойдут на новое оружие, новую технику и другие нужды украинской армии.

Все налоги, уплачиваемые гражданами и бизнесом, будут направлены на нужды обеспечения обороноспособности Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что на заседании правительства будет представлен План действий правительства на 2023 год.

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Премьер сообщил, что документ будет направлен на систематизацию работы Кабинета Министров и центральных органов исполнительной власти. Также в документе предусмотрено увеличение ответственности на должностных лиц, поскольку в каждом пункте прописаны сроки и исполнители тех или иных задач.

"План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты", — подчеркнул глава правительства.

Шмигаль заявил, что согласно документу все налоги от граждан и бизнеса пойдут на обеспечение обороны и безопасности в государстве, а именно на новое оружие, технику и лучшее обеспечение для армии.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета на 537 млрд грн. В частности, более 518 млрд грн предлагается дополнительно направить на сектор безопасности и обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что весной Кабинет Министров проведет индексацию пенсий. Среди категории, которой коснутся изменения, – это участники боевых действий. Они имеют право на доплату в размере 523,25 грн. В то же время общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн.

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