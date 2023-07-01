Шмыгаль назвал рост тарифов на воду неприемлемым и просит пересмотреть решение

Премьер подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал рост тарифов на воду неприемлемым и поручил министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра решения о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах, как энергетика и тарифообразование", — отметил он.

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Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость:

увеличивает пенсии;

выплачивает субсидии всем нуждающимся;

помогает регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду.

В то же время, несогласованные решения комиссии идут вразрез с политикой правительства, отметил глава Кабмина.

"Сегодня дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации по НКРЭКУ относительно возможности пересмотра таких решений", — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в Украине от 1 июля возрастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение – такое решение 29 июня приняла НКРЭКУ. Повышение будет происходить в два этапа: с 1 июля по 31 августа и с 1 сентября 2023 года. В среднем уровень роста тарифов составит 32% и будет зависеть от региона.