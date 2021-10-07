Шмыгаль назвал сумму госдолга Украины и рассказал о стратегии правительства

Госдолг Украины превышает $ 90 млрд.
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на начало октября превышает $90 млрд.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время VII Киевского международного экономического форума (КМЕФ) 7 октября.
Шмыгаль заверил, что у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга. По его словам, речь идет об увеличении собственных внутренних заимствований и уменьшении доли внешних заимствований.
"Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 млрд долл", — цитирует Шмыгаля "Укринформ".
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