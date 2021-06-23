Шмыгаль объяснил, какие преимущества будут иметь аграрии после открытия рынка земли

Министерство аграрной политики должно обеспечить необходимый уровень информирования, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

После открытия рынка земли аграрии, которые много лет работают на участке, получат преимущественное право ее выкупа. В то же время все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона.

Об этом в среду, 23 июня, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Правительство внесло некоторые изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Это позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре", — отметил он.

По словам Шмыгаля, Министерство аграрной политики должно обеспечить необходимый уровень информирования, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине заработает рынок земли. Поэтому правительство утвердило порядок проверки потенциальных покупателей нотариусами.

Напомним, что 28 апреля в Верховной Раде приняли земельный закон.

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