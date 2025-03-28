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Шмыгаль ответил, ожидается ли повышение минимальной зарплаты в 2025 году
Минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что повышение минимальной зарплаты в 2025 году не предусмотрено.
Об этом он сообщил во время часа вопросов в Верховной Раде.
«В бюджете на 2025 год увеличение минималки не запланировано. Она останется на уровне 8000 гривен», — сообщил Шмыгаль.
Напомним, что с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине выросла до 8000 гривен. Однако из-за отсутствия соответствующих предложений в госбюджете 2025 года ее уровень не изменится по меньшей мере до 2028 года.
Ранее мы сообщали, что эксперт спрогнозировал, какие продукты подорожают в Украине в 2025 году.