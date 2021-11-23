Шмыгаль рассказал, на что Украина направит 700 млн долларов транша МВФ

Совет директоров МВФ 22 ноября принял положительное решение о завершении первого пересмотра программы Stand-by.

Транш Международного валютного фонда в 700 млн долларов Украина направит на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Мероприятиями, которые осуществила Украина в части реформирования судебной системы, продолжения реформы в финансовом секторе, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера. Средства МВФ будут направлены на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19", — цитирует главу правительства пресс-служба.

Отмечается, что Совет МВФ также принял решение о продлении программы до конца июня 2022 года.

Напомним, совместная программа Stand-by между Украиной и МВФ на сумму 5 млрд долларов США была утверждена 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен составить 700 млн дол. В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by, однако она не приняла решение о пересмотре программы. На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о первом пересмотре программы. 23 ноября МВФ согласовал выделение Украине транша в 700 млн дол.

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