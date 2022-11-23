Шмыгаль рассказал об убытках украинской энергосистемы из-за российских ракетных ударов

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что убытки "Укрэнерго" из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре превысили 70 млрд грн.

Об этом заявил руководитель Кабмина во время заседания правительства 22 ноября.

По его словам, над возобновлением энергосетей работает 70 ремонтных бригад, а это более 1000 энергетиков.

Шмыгаль подчеркнул, что в рамках работ по всей стране продолжаются веерные отключения электричества. Он отметил, что одни города в Украине могут отключать от электроэнергии чаще всего.

"Если упрощенно и коротко, то между производящей электроэнергию станцией и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, транспортирующие электроэнергию. Российские террористы атакуют именно эти объекты", — отметил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль призвал украинцев немедленно готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами. По его словам, ведутся переговоры о мобильных источниках питания и обогреве.

Готовы ли украинские города к новым вызовам и что будет с нами зимой, если российский энергетический террор будет продолжаться, разбирался ТСН.

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