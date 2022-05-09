Шмыгаль рассказал, подорожает ли еще топливо в Украине

В Украине сейчас возник дефицит нефтепродуктов, премьер-министр рассказал, как решается этот вопрос, и какие цены следует ожидать АЗС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украину продолжают завозить бензин и дизельное топливо. Страна имеет стратегию решения проблемы.
Об этом премьер сообщил в интервью РБК-Украина.
"Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, принимавшего на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении", — отметил он.
Денис Шмыгаль сказал, что на рынке горючего останется госрегулирование.
"Да, пока мы оставляем контроль для того, чтобы сделать невозможным какие-то заговоры и злоупотребления, зарабатывание на войне. У нас нет госрегулирования, у нас есть регулирование наценки, и мы контролируем формулу, то есть мы контролируем наценку на себестоимость, чтобы не было злоупотребления от поставщиков", — подчеркнул глава правительства.
Премьер также подчеркнул, что логистика очень изменилась, усложнилась и подорожала. Фактически сейчас основной центр ввоза горючего в Украину сформировался на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, обеспечивая всю территорию Украины.
По его словам, это, конечно, может привести к удорожанию для потребителей.
"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", — сообщил Шмыгаль.
Разрушение Кременчугского НПЗ, а также всех баз, где был соответствующий запас горючего, привело к прерыванию логистической цепочки соответственно к одно-двухнедельному дефициту.
"Сейчас мы его наверстываем, работает Министерство экономики, особенно первая вице-премьер Юлия Свириденко работает со всеми сетями, оптовыми поставщиками, везем достаточное количество горючего в Украину, смотрим за приоритетами, куда подвозить, чтобы убрать эти точки, где сейчас наибольшее напряжение. Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится", — отметил премьер.
Напомним, в Украине около 17% предприятий полностью прекратили свою деятельность в результате войны.
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