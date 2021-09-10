Шмыгаль сказал, будут ли повышать тарифы на тепло и горячую воду в Украине

Цена на газ не будет превышать 8 грн за кубометр.
В Украине повышение тарифов на тепло и горячую воду во время отопительного сезона не должно произойти, цены должны остаться на прошлогоднем уровне.
Об этом заявил украинский премьер во время выступления в Верховной Раде 10 сентября.
"По электроэнергии тариф зафиксировано. Цена на газ формируется рыночно - "Нафтогаз" предложил годовой тариф 7,96 грн. Цена на газ зафиксирована и не будет превышать 8 грн. Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться по отношению к прошлому", — заявил Шмыгаль.
Также он добавил, что правительство ведет активную работу с мэрами городов, на которых сегодня возложена ответственность за тарифы на тепло и горячую воду.
"Правительство готово подставить плечо, чтобы органам местного самоуправления было легче проходить этот отопительный сезон в части непокладания лишнего бремени на плечи людям. Еще раз повторюсь: мы работаем над тем, чтобы не было увеличение тарифов на тепло и горячую воду", — добавил глава правительства .
Напомним, что правительство снижает тарифы на электроэнергию для населения.
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