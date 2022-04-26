Шмыгаль сообщил, когда начнется полное восстановление разрушенного жилья украинцев

Премьер-министр Украины рассказал о процедуре выплаты украинцам за разрушенное жилье, откуда возьмут средства и когда их можно получить.

Правительство утвердило процедуру регистрации фактов разрушенного жилья. Это можно делать через "Дію" или через ЦНАПы. Уже более 100 тыс. человек зарегистрировали свое разрушенное жилье через "Дію".

В приложении можно добавлять фотографии и соответствующую документацию, как факт разрушения жилья.

Об этом 26 апреля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "1+1" в рамках телемарафона ""Єдині новини".

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"Мы озвучили, что реконструкция и восстановление разрушенного жилья полностью будет происходить по окончанию войны. Сейчас правительством финансируются через областные бюджеты. Мы предоставляем субвенции, дотации областным бюджетам из Резервного фонда для оперативного восстановления коммуникаций, инфраструктуры жилья там, где это можно сделать сегодня", – отметил он.

Шмыгаль также рассказал, что служба чрезвычайных ситуаций получает средства для демонтажа тех зданий, которые представляют опасность из-за разрушений.

По словам премьера, полное восстановление жилья начнется, конечно же, после завершения активных боевых действий, после завершения войны.

"Соответствующих порядков будет несколько: потому что разное жилье в разной стадии разрушения будет нуждаться в разных подходах. Но конечно мы будем требовать, чтобы полностью все эти вещи были возмещены Российской Федерацией. И партнеры нас в этом поддерживают, это, кстати, тоже был один из элементов наших переговоров, каким образом использовать замороженные активы Российской Федерации для того, чтобы Украина могла ими пользоваться и восстанавливать всю разрушенную инфраструктуру, особенно гражданскую, особенно жилье людей. Это также было глубоко проработано с нашими партнерами в США", - подчеркнул он.

Напомним, из-за "Действия" украинцы подали уже более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе.

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